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Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске

Небензя обвинил Киев во взрыве в ДнепропетровскеНебензя: взрыв в Днепропетровске случился из-за нарушения Киевом гуманитарного права

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что взрыва в Днепропетровске не произошло бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат обвинил Киев нарушении норм международного гуманитарного права, поскольку ПВО была размещена в жилом квартале и сбитая российская ракета упала на жилой дом.

«Как не было бы нужды с нашей стороны осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО», — сказал Небензя.

Об обрушении жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что трагедию с жертвами спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. В свою очередь мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил мнение, что Служба безопасности Украины и контрразведка страны должны присмотреться к Арестовичу после его заявлений о причинах произошедшего.

16 января стало известно, что депутаты Верховной Рады начали собирать подписи в поддержку увольнения Арестовича после его заявлений. 17 января Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с поста советника. Офис президента (ОП) Украины принял его отставку.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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