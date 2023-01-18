. О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский

Фигурист Роман Костомаров находится в больнице в тяжелом состоянии. Роман Костомаров уже больше недели находится в реанимации, где за его жизнь ведут борьбу лучшие медики Москвы. Легендарный фигурист сейчас под постоянным наблюдением врачей, которые отмечают незначительные улучшения. 45-летний фигурист подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Но, как верят его друзья, скоро пойдет на поправку. «Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае могут быть фатальными, поэтому сейчас оно стабильно. Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее. Ждем, когда антибиотики подействуют» - Максим СтавискийВ реанимацию звезда фигурного катания попал 10 января. Медики выявили у него грипп, пневмонию, а затем у него развился сепсис. Сейчас Роман подключен к аппарату ИВЛ и ЭКМО, именно они дают ему возможность дышать. Прогнозов никто не дает. Известно, что связь с врачами имеется у Татьяны Навки, которая танцевала с Костомаровым в паре во время спортивной карьеры. Медики также каждый день докладывают о том, что происходит с Романом его супруге Оксане Домниной. В социальных сетях друзей и коллег то и дело появляются сообщения поддержки фигуриста. Их оставили уже Валерия Ланская, Алексей Ягудин, Илья Авербух и многие другие. Все они молятся, верят и ждут Романа живым и здоровым. Напомним, что отец Романа Костомарова опроверг появившиеся в СМИ слухи о самолечении сына. Якобы фигурист, заболев, окунался в прорубь и до последнего не хотел обращаться к врачу, поэтому теперь его в буквальном смысле вытаскивают с того света. Родитель назвал это чушью и отметил, что у спортсмена отменное здоровье.