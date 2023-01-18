. О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский

О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский
Фигурист Роман Костомаров находится в больнице в тяжелом состоянии. Роман Костомаров уже больше недели находится в реанимации, где за его жизнь ведут борьбу лучшие медики Москвы. Легендарный фигурист сейчас под постоянным наблюдением врачей, которые отмечают незначительные улучшения. 45-летний фигурист подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Но, как верят его друзья, скоро пойдет на поправку. «Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае могут быть фатальными, поэтому сейчас оно стабильно. Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее. Ждем, когда антибиотики подействуют» -  Максим Ставиский
В реанимацию звезда фигурного катания попал 10 января. Медики выявили у него грипп, пневмонию, а затем у него развился сепсис. Сейчас Роман подключен к аппарату ИВЛ и ЭКМО, именно они дают ему возможность дышать. Прогнозов никто не дает. Известно, что связь с врачами имеется у Татьяны Навки, которая танцевала с Костомаровым в паре во время спортивной карьеры. Медики также каждый день докладывают о том, что происходит с Романом его супруге Оксане Домниной. В социальных сетях друзей и коллег то и дело появляются сообщения поддержки фигуриста. Их оставили уже Валерия Ланская, Алексей Ягудин, Илья Авербух и многие другие. Все они молятся, верят и ждут Романа живым и здоровым. Напомним, что отец Романа Костомарова опроверг появившиеся в СМИ слухи о самолечении сына. Якобы фигурист, заболев, окунался в прорубь и до последнего не хотел обращаться к врачу, поэтому теперь его в буквальном смысле вытаскивают с того света. Родитель назвал это чушью и отметил, что у спортсмена отменное здоровье.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков дочери
Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков
Президент поблагодарил "Волонтеров Победы" за сохранение истории блокадного Ленинграда
Президент поблагодарил "Волонтеров Победы" за сохранение
Маму Владимира Путина лишили еды
Маму Владимира Путина лишили еды
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в юбилей своей мамы
Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в юбилей своей мамы
О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский
О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский
Оскар Кучера высказался о скандальном интервью
Оскар Кучера высказался о скандальном интервью
Летчик назвал вероятную причину падения вертолета под Киевом
Летчик назвал вероятную причину падения вертолета под Киевом
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года
Какой праздник отмечает православная церковь 19 января 2023 года
Вопрос об установлении 31 декабря выходным предложили поднять снова
Вопрос об установлении 31 декабря выходным предложили поднять снова
На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us
На приставках Xbox игроки заметили рекламу The Last of Us

Топ на сегодня

Как загадать желание на Крещение в ночь с 18 на 19 января 2023 года, чтобы оно сбылось
Как загадать желание на Крещение в ночь с 18 на 19 января 2023 года,
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку

Еще по теме

Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Отец Костомарова назвал состояние спортсмена стабильно тяжелым
Валерия Ланская в шоке от состояния Костомарова
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии