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Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме

Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме
Актер и ведущий Оскар Кучера топит за свою страну. Пока одни российские знаменитости спешно меняют место жительства и уже из-за границы гневно высказываются о Родине, другие поддерживают страну и бойцов, стоящих на ее защите. В числе таких звезд Оскар Кучера. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Кучера не скрывает своей патриотической позиции и часто выражает ее в личном блоге. «Мне кажется, художник не может быть в стороне от того, что происходит с его страной. Нельзя не замечать то, что происходит… Честно скажу, я не могу представить себе в этом году «Голубого огонька». Ну не могу я себе представить это сейчас! Это не значит, что всем надо похоронить себя заживо и, как говорится, «сидеть и втыкать». Нет. Но вот в прежнем формате, мне кажется, программа выходить сейчас не может», — делился Оскар в прошлогоднем интервью.
На первом плане интересов у актера сейчас политическая повестка, в особенности — люди. «Знаю одно: я поддерживаю свою страну, пацанов, которые отдают свои жизни. И буду поддерживать, потому что это моя страна. Поэтому, когда возникла ситуация, сказали, мол, надо уезжать, я ответил, что никуда не поеду. Ни копейки с этого не заработал. У меня не открылись никакие горизонты, не появилось новой работы, связей, меня не пригласили в Кремль или работу на государственном телеканале», — отметил актер в беседе с Юрием Дудем*. Оскар искренне переживает за русский народ. «Для меня страна — мои люди. И эти люди сейчас гибнут. Единственное, чего я хочу, чтобы это все прекратилось, к чертовой матери! Я не могу не поддерживать, не могу этого объяснить! Чувствую это внутри. У меня болит!» — восклицает он. К слову, после выхода видео Дудя на Кучеру полился хейт со стороны тех, кто не поддерживает спецоперацию. Артист тут же ответил. «Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки не получил, да и не платит Дудь никому. О пошел потому, что, помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение. Я пытался быть максимально корректным и не сыпать фразами типа «где вы были 8 лет». Хотя это и весомейший аргумент», — заключил ведущий «News.ru».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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