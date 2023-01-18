. Оскар Кучера высказался о скандальном интервью

Актер и ведущий Оскар Кучера угодил в скандал. Популярный актер и телеведущий Оскар Кучера стал героем нового интервью Юрия Дудя. Передачу обсуждают уже второй день. Как выяснилось, интервьюер пошел на хитрость, приглашая гостя. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Об этом 48-летний Оскар Кучера рассказал после того, как передача уже вышла в эфир. На данный момент ее посмотрели уже больше 10 миллионов, и, судя по комментариям, она вызвала смешанные чувства у зрителей. Одни критикуют Дудя, другие же говорят, что приглашенный не смог четко пояснить свою гражданскую позицию. Как оказалось, Кучеру изначально приглашали поговорить о Муз-ТВ, сериале «Солдаты», а также музыке и политике.«Но вышло то, что вышло. Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну, и лучше быть дураком, чем подлецом», сказал Кучера «РИА Новости». В частности, в беседе с Дудем Кучера рассказал, как жил в Киеве и видел зверства, творящиеся на улицах некогда процветающей страны. Телеведущий удивил многих тем, что предсказал начало боевых действий. Как оказалось, свой прогноз он сделал, основываясь на мнении популярной итальянской блогерши, а также слов друга, которому влиятельный украинский чиновник еще в 2021-м предсказал события 2022 года. Отметим, что Оскар Кучера, наряду с Марией Шукшиной, Яной Поплавской, Ольгой Будиной с самого начала спецоперации поддержали действия правительства и наших бойцов. Они занимаются сбором гуманитарной помощи, а также приезжают на возвращенные территории, чтобы лично встретиться с теми, кто защищает наше Отечества от врагов.