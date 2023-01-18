. Отдых в 2023 году сильно подорожал
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Отдых в 2023 году сильно подорожал

Отдых в 2023 году сильно подорожал
Журналисты выяснили, во сколько обойдется отпуск. В феврале 2023 года россиян ждет сразу четыре выходных дня подряд в честь Дня защитника Отечества. Если присоединить эти дни к отпуску, то вполне хватит времени слетать на отдых в теплые страны. Однако цены за такую поездку не радуют. Как отмечают эксперты туристического рынка, стоимость путевок в феврале 2023 года в полтора — два раза превышает ценник за туры, которые продавались годом ранее. И это касается не только заграничных направлений, то и внутрироссийских. Туроператоры и турагентства поделились данными, за сколько готовы лететь на отдых наши туристы. Итак, средний чек на поездку в Таиланд достигает 243 тысяч рублей, в Египет — 137 тысяч, на Шри-Ланку — 235 тысяч рублей, а в ОАЭ — около 200 тысяч. При этом самым дорогим заграничным направлением сейчас является Куба. Туда путевки стоят около 250 тысяч.  Специалисты говорят, что спрос на пальмы и теплое море остается стабильным. Темпы и объемы продаж ровно такие же, как и в 2022 году. Лидером среди предпочтений является Таиланд, на втором месте — Египет, а на третьем — Турция. Кстати, туда можно улететь зимой всего 123 тысячи. Среди российских направлений самым популярным является горнолыжный регион Красная поляна. Средний чек на дорогу и размещение в отеле составляет 83 тысяч рублей. Востребованы также Пятигорск, откуда можно добраться до Эльбруса, а еще Шерегеш, Сочи и Адлер, Домбай и Москва. На четыре выходных путешественники также приобретают экскурсионные поездки, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Тулу и др. При этом самыми дорогими среди российских городов и курортов являются путевки в Шерегеш — более 100 тысяч рублей, а дешевле всего обходятся поездки в северную столицу — около 32 тысяч рублей, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что в Таиланде с лета текущего года вводятся новые сборы для туристов. А значит, путешествие в королевство будет еще дороже. А российские туристы назвали города, которые, как им кажется, лучше всего подходят для зимних путешествий. Среди них лидирует Санкт-Петербург, в топ также попал Великий Устюг.   
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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