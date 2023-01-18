. Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку

Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку
Певица Валерия заявила, что внучка выступит на ее юбилее. Два года назад певица Валерия впервые стала бабушкой и с тех пор её жизнь круто изменилась. Многодетная мама вспомнила о том, сколько радости приносит общение с маленькими детьми. Теперь при любой возможности она наведывается в гости к своей внучке. Артистка оказывает большое влияние на развитии малышки Селин, что видно по её первым достижениям. Похоже, что Валерия решила воспитать преемницу, которая позже займет её место в российском шоу-бизнесе. Как оказалось, недавно внучка звезды начала петь. Несмотря на совсем еще юный возраст, Селин уже выучила наизусть одну из песен своей звездной бабушки.
Иосиф Пригожин считает, что скоро Валерия сможет познакомить внучку с большой сценой. Не исключено, что это произойдет весной на большом сольном концерте певицы в Москве. «Таких ранних фанатов у Валерии я еще не встречал. В два года петь песню «Самолет» — это действительно чудо. Чувствую, что такими темпами к юбилейному концерту в «Крокусе» Селинка споет на сцене 21 апреля», — смеётся Пригожин. Поклонники поздравляют супругов с тем, что в их семье «родилась» еще одна звезда. Впрочем, не факт, что Селин в будущем захочет серьезно заниматься музыкой. Из трех взрослых детей Валерии, как известно, только её дочь Анна (сменившая имя на Шену) пошла по стопам матери. Старший сын артистки живет в Швейцарии и руководит продюсерским центром, а младший наследник — стал бизнесменом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Исследования показали, что женатые мужчины зарабатывают больше, чем холостые
Исследования показали, что женатые мужчины зарабатывают больше, чем
Константин Ивлев оскорбил женщин
Константин Ивлев оскорбил женщин
Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку
Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку
Фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых музыкантов
Фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых музыкантов
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме
Оскар Кучера признался, что ничего не заработал на своем патриотизме
Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова
Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова
Денис Матросов после ухода от жены рассказал о личной жизни
Денис Матросов после ухода от жены рассказал о личной жизни
Комитет Госдумы одобрил штрафы за неправильное обращение с навозом
Комитет Госдумы одобрил штрафы за неправильное обращение с навозом
Китай снял запрет на показ фильмов Marvel
Китай снял запрет на показ фильмов Marvel
Подборка крутых, странных и забавных решений дизайнеров (17 фото)
Подборка крутых, странных и забавных решений дизайнеров (17 фото)
Инфляция в Великобритании снизилась второй месяц подряд
Инфляция в Великобритании снизилась второй месяц подряд

Топ на сегодня

Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для

Еще по теме

Певица Валерия решила учить музыке внучку
Валерия показала поцелуй подросшей внучки
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Внучка певицы Валерии уже обладает обширными знаниями