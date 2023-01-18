. Певица Валерия хочет вывести на сцену внучку

Певица Валерия заявила, что внучка выступит на ее юбилее. Два года назад певица Валерия впервые стала бабушкой и с тех пор её жизнь круто изменилась. Многодетная мама вспомнила о том, сколько радости приносит общение с маленькими детьми. Теперь при любой возможности она наведывается в гости к своей внучке. Артистка оказывает большое влияние на развитии малышки Селин, что видно по её первым достижениям. Похоже, что Валерия решила воспитать преемницу, которая позже займет её место в российском шоу-бизнесе. Как оказалось, недавно внучка звезды начала петь. Несмотря на совсем еще юный возраст, Селин уже выучила наизусть одну из песен своей звездной бабушки.Иосиф Пригожин считает, что скоро Валерия сможет познакомить внучку с большой сценой. Не исключено, что это произойдет весной на большом сольном концерте певицы в Москве. «Таких ранних фанатов у Валерии я еще не встречал. В два года петь песню «Самолет» — это действительно чудо. Чувствую, что такими темпами к юбилейному концерту в «Крокусе» Селинка споет на сцене 21 апреля», — смеётся Пригожин. Поклонники поздравляют супругов с тем, что в их семье «родилась» еще одна звезда. Впрочем, не факт, что Селин в будущем захочет серьезно заниматься музыкой. Из трех взрослых детей Валерии, как известно, только её дочь Анна (сменившая имя на Шену) пошла по стопам матери. Старший сын артистки живет в Швейцарии и руководит продюсерским центром, а младший наследник — стал бизнесменом.