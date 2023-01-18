. Подборка крутых, странных и забавных решений дизайнеров (17 фото)

Полет фантазии у творческого человека - это что-то с чем-то. Порой им в головы приходят совершенно гениальные идеи, которые позволяют заново "изобрести велосипед". А порой их воображение выдает весьма спорные творения, вызывающие либо недоумение, либо смех. А иногда и то и другое. Но так или иначе, без таких людей наша жизнь была бы серой и унылой. Давайте поглядим подборку крутых, странных и забавных решений дизайнеров.Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера винСовременный кухонный смесительПарковочные ворота в национальной опере ЭстонииПортативные приборы, которые вставляются друг в друга. Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалкеСтойка для велосипедовДизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без словМост через озеро сделан на уровне воды, БельгияНижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние. Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.Кресло-качалка в виде тарелки НЛО. На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать.Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитойНасадка на мусорный бачок. Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.Флешка, которая показывает степень своей заполненностиПешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человекМожно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказВ этом стаканчике есть специальный кармашек для печеньяЧемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше