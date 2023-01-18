Подборка крутых, странных и забавных решений дизайнеров (17 фото)
Сегодня, 14:42
Полет фантазии у творческого человека - это что-то с чем-то. Порой им в головы приходят совершенно гениальные идеи, которые позволяют заново "изобрести велосипед". А порой их воображение выдает весьма спорные творения, вызывающие либо недоумение, либо смех. А иногда и то и другое. Но так или иначе, без таких людей наша жизнь была бы серой и унылой. Давайте поглядим подборку крутых, странных и забавных решений дизайнеров.
Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин
Современный кухонный смеситель
Парковочные ворота в национальной опере Эстонии
Портативные приборы, которые вставляются друг в друга. Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.
Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалке
Стойка для велосипедов
Дизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без слов
Мост через озеро сделан на уровне воды, Бельгия
Нижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние. Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.
Кресло-качалка в виде тарелки НЛО. На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать.
Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитой
Насадка на мусорный бачок. Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.
Флешка, которая показывает степень своей заполненности
Пешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человек
Можно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказ
В этом стаканчике есть специальный кармашек для печенья
Чемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше
Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин
Современный кухонный смеситель
Парковочные ворота в национальной опере Эстонии
Портативные приборы, которые вставляются друг в друга. Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.
Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалке
Стойка для велосипедов
Дизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без слов
Мост через озеро сделан на уровне воды, Бельгия
Нижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние. Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.
Кресло-качалка в виде тарелки НЛО. На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать.
Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитой
Насадка на мусорный бачок. Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.
Флешка, которая показывает степень своей заполненности
Пешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человек
Можно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказ
В этом стаканчике есть специальный кармашек для печенья
Чемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше
По материалам: trinixy