. Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
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Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом

Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Сегодня похоронили актрису Инну Чурикову. Сегодня родные и друзья проводили в последний путь Инну Чурикову. Народная артистка СССР скончалась 14 января в одной из столичных больниц. Официальной причиной её смерти стала остановка сердца. Организацией траурного мероприятия занимался взрослый сын актрисы Иван. Он договорился о проведении отпевания в храме Христа Спасителя. Родные позаботились о том, чтобы на прощании присутствовали только близкие Чуриковой и несколько представителей прессы. Однако, как стало известно, внутрь храма смогли проникнуть и любопытные фанаты. По данным в СМИ, возле гроба были замечены странные личности, которые пытались делать селфи с покойной Инной Михайловной. Некоторым из них пришла в голову еще более «оригинальная» мысль о запуске возле скончавшейся звезды прямого эфира в Сети.
Когда церемония закончилась, траурная процессия двинулась в сторону Новодевичьего кладбища. Но и туда, несмотря на оцепление, успели пробраться чужие люди. Источник утверждает, что они толкались и вызывали возмущение родных. «Глеб Панфилов с сыном были не очень довольны тем, что рядом стояли посторонние люди»,— пишет источник.  Ранее в СМИ появилась информация о том, кому может достаться многомиллионное наследство Чуриковой. Как утверждает адвокат Андрей Князев, артистка могла вписать в завещание не только мужа и сына, но и других людей из близкого окружения, например, домработницу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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