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Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко

Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы УдовиченкоСломавшая позвоночник актриса Лариса Удовиченко отправилась на реабилитацию

Появились подробности о состоянии актрисы Ларисы Удовиченко. Об этом сообщает ТАСС.

Артист Эвклид Кюрдзидис рассказал, что сломавшая позвоночник Удовиченко еще в декабре отправилась из больницы домой — там она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила его слова.

Ранее в среду, 18 января, РИА Новости сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. В отделении билетного оператора в Петрозаводске рассказали, что в спектакле «Новогодний переполох» с участием Удовиченко вместо нее сыграет другая актриса.

В октябре 2022 года появились слухи о том, что артистка переехала во Францию. В ответ Удовиченко заявила, что не переехала бы, даже если бы ей предложили комфортные условия и обслуживание на Лазурном Берегу. Она уточнила, что видит разницу между отдыхом и жизнью в другой стране, и пояснила, что периодически ездит в отпуск в Ниццу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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