. Президент поблагодарил "Волонтеров Победы" за сохранение истории блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и общественниками, в том числе с "Волонтерами Победы".

Глава государства отметил большой вклад волонтеров в сохранение истории блокадного Ленинграда.

"И это очень дорогого стоит. Потому что только люди одного поколения лучше друг друга понимают и слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь", – сказал президент.

Волонтеры рассказали Путину, что 2023 год пройдет для них под лозунгом "Не только 9 Мая". Они станут активными участниками мероприятий, посвященных освобождению Ленинграда от блокады, а финальным событием станет 27 января 2024 года.

"Волонтеры Победы" принимают активное участие в мероприятиях в память о 80-летии прорыва блокады Ленинграда. Они уже возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Еще одно важное событие – ребята исполнили мечту 102-летнего ветерана из Орловской области. Абрам Миркин специально приехал в Санкт-Петербург, чтобы посетить Мариинский театр и Эрмитаж, а также дать старт Всероссийской акции "Блокадный хлеб".