. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в неустановленных местах и брать оттуда воду в Крещение

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области во время празднования Крещения Господня не рекомендует купаться в неустановленных местах и употреблять воду из открытых водоемов. В 55 местах проведения купаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и органы местного самоупаравления провели лабораторные исследования качества воды. Не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в следующих водоемах:





река Белая, с. Мальта, Усольский район;







река Мура, г. Зима;







река Лена, г. Усть-Кут;







озеро ПМК, п. Лесогорск, Чунский район.





Брать воду из этих водоемов категорически запрещено. Также Роспотребнадзор рекомендует религиозным организациям и населению использовать воду централизованной системы водоснабжения для религиозных обрядов. Если такой возможности нет, то необходимо организовать подвод питьевой воды к храмам.

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют не участвовать в крещенских купаниях. Отказаться от посещения храма и купелей стоит и тем, кто болеет ОРВИ. «При посещении храмов рекомендуем носить маски, соблюдать меры социального дистанцирования. Прежде, чем решиться на зимнее купание, необходимо проконсультироваться с врачом. Лицам, имеющим медицинские противопоказания (болезни сердечно - сосудистой системы, наличие воспалительных заболеваний дыхательной, мочеполовой систем, центральной нервной системы, эндокринной системы, невритов и других заболеваний), а также лицам в состоянии алкогольного опьянения проводить религиозный обряд с погружением в холодную воду не следует», — пишут на сайте ведомства.