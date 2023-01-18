. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в неустановленных местах и брать оттуда воду в Крещение
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Роспотребнадзор не рекомендует купаться в неустановленных местах и брать оттуда воду в Крещение

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в неустановленных местах и брать оттуда воду в Крещение

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области во время празднования Крещения Господня не рекомендует купаться в неустановленных местах и употреблять воду из открытых водоемов. В 55 местах проведения купаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и органы местного самоупаравления провели лабораторные исследования качества воды. Не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в следующих водоемах:



река Белая, с. Мальта, Усольский район;



река Мура, г. Зима;



река Лена, г. Усть-Кут;



озеро ПМК, п. Лесогорск, Чунский район.

Брать воду из этих водоемов категорически запрещено. Также Роспотребнадзор рекомендует религиозным организациям и населению использовать воду централизованной системы водоснабжения для религиозных обрядов. Если такой возможности нет, то необходимо организовать подвод питьевой воды к храмам.

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют не участвовать в крещенских купаниях. Отказаться от посещения храма и купелей стоит и тем, кто болеет ОРВИ. «При посещении храмов рекомендуем носить маски, соблюдать меры социального дистанцирования. Прежде, чем решиться на зимнее купание, необходимо проконсультироваться с врачом. Лицам, имеющим медицинские противопоказания (болезни сердечно - сосудистой системы, наличие воспалительных заболеваний дыхательной, мочеполовой систем, центральной нервной системы, эндокринной системы, невритов и других заболеваний), а также лицам в состоянии алкогольного опьянения проводить религиозный обряд с погружением в холодную воду не следует», — пишут на сайте ведомства.

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По материалам: irk

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