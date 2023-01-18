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Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии

Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупииBloomberg: поставки алмазов из России в Индию резко упали из-за валютных рисков

Поставки российских алмазов в Индию с апреля упали на 40 процентов, и Россия пока не может увеличить экспорт из-за валютных рисков, пишет Bloomberg со ссылкой на слова председателя индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випула Шаха.

«Никто не хочет брать на себя связанный с обменом валют риск и волатильность. Русских пока не устраивает выставление счетов в рупиях при торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями», — пояснил Шах. По данным Совета, пока не одна индийская ювелирная компания не смогла воспользоваться созданным в июле для безбарьерной торговли между двумя странами механизмом расчетов в рупиях. При этом организация находится в постоянном диалоге с правительствами обеих стран и российскими компаниями, чтобы добиться увеличения поставок драгоценных камней.

Индия считается одним из крупнейших в мире центров по обработке и огранке алмазов, а на Россию приходится треть всех мировых поставок алмазов. Из-за западных санкций финансовые расчеты между двумя странами усложнились, а на рынке наступил хаос, поскольку огранщики и трейдеры искали способы продолжить закупать российские алмазы даже при отказах банков финансировать операции. Но в целом ситуация с поставками не улучшилась, платежи в Россию не идут, указал Шах.

В то же время, несмотря на некоторый дефицит предложения алмазов, в мире наблюдается и пониженный спрос на бриллианты (обработанные алмазы) со стороны ключевых импортеров – Китая и США. На этом фоне экспорт бриллиантов из Индии в период с апреля по декабрь упал на 7,7 процента в годовом выражении до 16,6 миллиарда долларов. По словам Шаха, пока что ограничение в предложении на рынке остается незначительным, но настоящие проблемы начнутся, когда возобновится рост спроса.

Неожиданным бенефициаром проблем с экспортом российских алмазов стала Ботсвана, которая занимает второе место в мире после России по объемам добычи этого минерала. Так, профицит госбюджета Ботсваны в апреле-сентябре составил 598,7 миллиона пул (46,9 миллиона долларов), что во многом стало возможным благодаря росту экспортных доходов от продажи полезных ископаемых на 66 процентов, в первую очередь — алмазов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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