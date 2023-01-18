. Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали россиянам, как экономно и приятно отдохнуть в Турции – в данный момент некоторые летние путевки предлагаются со скидками до 60%. Об этом сообщается в материале на официальном сайте организации.

Эксперты напомнили, что стоимость летнего отдыха на черноморских и средиземноморских курортах Турции выросла в текущем году примерно на 30%. Предусмотрительные россияне, однако, могут сэкономить, приобретя тур по акции раннего бронирования с дисконтом в 40-60%.

"Так, у Coral Travel можно в январе купить туры со скидками на проживание от турецких отелей до 50%, ANEX Tour – от 5% до 65%, у PEGAS Touristik – до 45%, у FUN&SUN – до 40%, у "Интуриста" – от 10 до 50%. У Space Travel скидки на люксовые отели Турции по раннему бронированию достигают 45%", – заявили в АТОР.

В январе текущего года туры в трехзвездочные гостиницы Турции по программе "все включено" с вылетом в июне можно приобрести за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные – за 46-58 тысяч, в пятизвездочные отели – за 52-98 тысяч.

"При этом бронировать лето в январе выгоднее, чем в феврале, так как у ряда туроператоров раннее бронирование идет этапами, на каждом из них размер скидок уменьшается. Традиционно, чем ближе начало летнего сезона, тем меньше скидка по раннему бронированию и выше стоимость турпакета", – добавили эксперты.

Стоит помнить, что туры при раннем бронировании часто бывают невозвратными, поэтому приобретать их стоит на точно выверенные даты.

В числе наиболее дорогих зарубежных туров – путешествия по Объединенным Арабским Эмиратам, Турции, Сейшелам, Мальдивам, а также вояж в Антарктиду из Аргентины. Дороже всего отечественным туристам в 2022 году обошелся месячный люкс-отдых в Турции — 25 010 000 рублей ($370 тыс.).

Представители Ассоциации туроператоров подчеркнули, что относительно 2019 года стоимость люкс-туров по России значительно выросла. До эпидемии COVID-19 цены на самые дорогие туры колебались от 595 тыс. до 2,1 млн рублей. Ценовой потолок предложений, однако, чуть снизился на фоне постепенного снятия ковидных ограничений и отсутствия люкс-предложений в Крыму.