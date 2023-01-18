Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции
Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали россиянам, как экономно и приятно отдохнуть в Турции – в данный момент некоторые летние путевки предлагаются со скидками до 60%. Об этом сообщается в материале на официальном сайте организации.
Эксперты напомнили, что стоимость летнего отдыха на черноморских и средиземноморских курортах Турции выросла в текущем году примерно на 30%. Предусмотрительные россияне, однако, могут сэкономить, приобретя тур по акции раннего бронирования с дисконтом в 40-60%.
В январе текущего года туры в трехзвездочные гостиницы Турции по программе "все включено" с вылетом в июне можно приобрести за 44-47 тысяч рублей на человека, в четырехзвездочные – за 46-58 тысяч, в пятизвездочные отели – за 52-98 тысяч.
"При этом бронировать лето в январе выгоднее, чем в феврале, так как у ряда туроператоров раннее бронирование идет этапами, на каждом из них размер скидок уменьшается. Традиционно, чем ближе начало летнего сезона, тем меньше скидка по раннему бронированию и выше стоимость турпакета", – добавили эксперты.
Стоит помнить, что туры при раннем бронировании часто бывают невозвратными, поэтому приобретать их стоит на точно выверенные даты.
В числе наиболее дорогих зарубежных туров – путешествия по Объединенным Арабским Эмиратам, Турции, Сейшелам, Мальдивам, а также вояж в Антарктиду из Аргентины. Дороже всего отечественным туристам в 2022 году обошелся месячный люкс-отдых в Турции — 25 010 000 рублей ($370 тыс.).
Представители Ассоциации туроператоров подчеркнули, что относительно 2019 года стоимость люкс-туров по России значительно выросла. До эпидемии COVID-19 цены на самые дорогие туры колебались от 595 тыс. до 2,1 млн рублей. Ценовой потолок предложений, однако, чуть снизился на фоне постепенного снятия ковидных ограничений и отсутствия люкс-предложений в Крыму.