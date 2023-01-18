. Россияне стали во много раз чаще обращаться к психологам
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Россияне стали во много раз чаще обращаться к психологам

Россияне стали во много раз чаще обращаться к психологам
Психологи стали очень востребованными. За последний год число обращений россиян к психологам и психотерапевтам увеличилось в семь раз. Об этом свидетельствует статистика уникальных пациентов службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК. Основная доля клиентов психологов — это люди в возрасте 26-35 лет (в основном женщины), на них приходится более 53 процента консультаций. Еще 17 процента пациентов — молодежь от 18 до 25 лет. В основном россияне обращаются к специалистам по четырем причинам:

Вопросы эмоционального спектра. К ним относятся подавленное настроение, тревожное состояние, напряжение, прокрастинация, хроническая усталость, раздражительность, агрессия, плаксивость и другие симптомы.



Личностные, возрастные и семейные кризисы и конфликты.



Еще одной причиной эмоционального напряжения является карьера и самоопределение – многие сталкиваются с конфликтами на работе, трудностями с адаптацией и саморазвитием.



Психосоматические проявления.

Специалисты ВСК объясняют растущую востребованность психологов, в том числе, психологической просвещенностью населения, изменением социальных стереотипов и сезонностью.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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