. «РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений
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«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений

«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений

«РТ-НЭО Иркутск» запустил на сайте личный кабинет для собственников жилых помещений. Теперь отслеживать состояние своего лицевого счета можно онлайн, пройдя регистрацию. Личный кабинет для собственников жилых помещений дает возможность:



контролировать начисления и оплаты за жилое помещение;



вести историю всех платежей за услугу регоператора;



просмотреть и скачать платежные документы;



корректировать и изменять информацию о собственнике;



корректировать и изменять информацию об объекте недвижимости;



подать жалобу в случае некачественного оказания услуги.

Перейти в личный кабинет можно по кнопке на сайте регионального оператора. Также для потребителей подготовлена подробная инструкция по регистрации и базовой работе с личным кабинетом.

При регистрации в личном кабинете до конца февраля вы можете списать все накопленные пени, если таковые у вас есть. Для этого вам нужно после регистрации в личном кабинете оплатить всю сумму долга без учета пеней до 28 февраля включительно. Оплата через личный кабинет на сайте регионального оператора осуществляется без комиссии через систему «Город».

Подробности можно уточнить:
— по телефону горячей линии (3952) 43-44-11;
— направив запрос на электронный адрес contact@rtneo-irk.ru;
— на сайте «РТ-НЭО Иркутск».

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По материалам: irk

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