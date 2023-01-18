. «РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений

«РТ-НЭО Иркутск» запустил на сайте личный кабинет для собственников жилых помещений. Теперь отслеживать состояние своего лицевого счета можно онлайн, пройдя регистрацию. Личный кабинет для собственников жилых помещений дает возможность:





контролировать начисления и оплаты за жилое помещение;







вести историю всех платежей за услугу регоператора;







просмотреть и скачать платежные документы;







корректировать и изменять информацию о собственнике;







корректировать и изменять информацию об объекте недвижимости;







подать жалобу в случае некачественного оказания услуги.





Перейти в личный кабинет можно по кнопке на сайте регионального оператора. Также для потребителей подготовлена подробная инструкция по регистрации и базовой работе с личным кабинетом.

При регистрации в личном кабинете до конца февраля вы можете списать все накопленные пени, если таковые у вас есть. Для этого вам нужно после регистрации в личном кабинете оплатить всю сумму долга без учета пеней до 28 февраля включительно. Оплата через личный кабинет на сайте регионального оператора осуществляется без комиссии через систему «Город».

Подробности можно уточнить:

— по телефону горячей линии (3952) 43-44-11;

— направив запрос на электронный адрес contact@rtneo-irk.ru;

— на сайте «РТ-НЭО Иркутск».