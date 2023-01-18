. Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
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Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном

Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
Певица Саша Савельева живет с мужем и сыном сейчас в Израиле и не часто появляется в Москве. Саша Савельева впервые стала мамой в марте 2019 года — она родила сына от актера Кирилла Сафонова, родители назвали мальчика необычным именем Леон.
У супругов долго не получалось завести малыша, поэтому появление мальчика стало невероятным событием в их жизни. Возможно, поэтому звезды не торопятся показывать лицо малыша, оберегая его от внимания общественности. В последнее время Саша Савельева не слишком часто появляется в Москве. Вместе с мужем она увезла сынишку за границу. Сегодня певица сделала исключение и поделилась редкими кадрами с моря. На этот раз она запечатлела подросшего сына, который решил прокатиться на каруселях. Мальчик был в джинсах и плюшевом бомбере. Савельева сделала ему стильную стрижку.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он подрастает настоящим модником. Фанаты ждут, когда пара позволит увидеть лицо мальчика.
Стоит отметить, что путь к материнству для экс-солистки группы «Фабрика» был тернист. Да и первый год в роли мамы Савельева вспоминает с содроганием. «Помню первые месяцы после рождения Леона — мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые 3 часа тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки. Для меня оказалось это самым большим стрессом в первый год материнства, жить в таком графике... поверьте, прерванный сон можно сравнить смело с любым методом пытки», — призналась Саша Савельева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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