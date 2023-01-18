. Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном

Певица Саша Савельева живет с мужем и сыном сейчас в Израиле и не часто появляется в Москве. Саша Савельева впервые стала мамой в марте 2019 года — она родила сына от актера Кирилла Сафонова, родители назвали мальчика необычным именем Леон.У супругов долго не получалось завести малыша, поэтому появление мальчика стало невероятным событием в их жизни. Возможно, поэтому звезды не торопятся показывать лицо малыша, оберегая его от внимания общественности. В последнее время Саша Савельева не слишком часто появляется в Москве. Вместе с мужем она увезла сынишку за границу. Сегодня певица сделала исключение и поделилась редкими кадрами с моря. На этот раз она запечатлела подросшего сына, который решил прокатиться на каруселях. Мальчик был в джинсах и плюшевом бомбере. Савельева сделала ему стильную стрижку.Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он подрастает настоящим модником. Фанаты ждут, когда пара позволит увидеть лицо мальчика.Стоит отметить, что путь к материнству для экс-солистки группы «Фабрика» был тернист. Да и первый год в роли мамы Савельева вспоминает с содроганием. «Помню первые месяцы после рождения Леона — мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые 3 часа тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки. Для меня оказалось это самым большим стрессом в первый год материнства, жить в таком графике... поверьте, прерванный сон можно сравнить смело с любым методом пытки», — призналась Саша Савельева.