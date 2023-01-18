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Семен Слепаков решил вернуться в Россию

Семен Слепаков решил вернуться в Россию
Артист Семен Слепаков погашает долги в России. Шоумен в прошлом году переехал с семьей в Израиль и объявил, что не планирует возвращаться в Россию. Позже выяснилось, что у юмориста есть и финансовые основания не приезжать больше на родину, поскольку за ним числится весьма внушительный долг государству. Оказалось, что артист не выплатил в бюджет целых 19 миллионов рублей в качестве налога на доходы физических лиц, из которых 3,6 миллиона составили пени за просроченный платеж. Речь шла про задолженность Слепакова за 2021 год, то есть нетрудно подсчитать, что в то время он заработал целых 118 миллионов рублей, но забыл рассчитаться с налоговой. Многие предположили, что юморист так и останется в должниках, ведь ему нет смысла выплачивать такую большую сумму государству, с которым он не хочет больше иметь ничего общего. Однако Слепаков всех удивил неожиданным решением – он погасил долг в 19 миллионов, и теперь за ним числится лишь смешная сумма в размере 728 рублей, скорее всего, начисленная системой, пока деньги артиста поступали в ФНС.
Объяснить ситуацию обескураженной общественности взялся адвокат Андрей Алешкин. Он заявил, что действия Слепакова противоречат его попытке порвать все связи с Россией, и предположил, что юморист скоро наведается в страну. «Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звездам больше нигде не заплатят. Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», — цитирует юриста «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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