. Сильная молитва и обряды перед купанием на Крещение 19 января 2023 года

В празник Крещение Господне, отмечаемый 19 января, для всех верующих очень важна молитва. Это очень символическое церковное торжество, а значит, важно не только правильно молиться, выстоять службу и соблюдать все обряды, но и не нарушать правила, которые годами чтили православные.

Что являет собой праздник Крещения 19 января

Ежегодно в храмах и православных церквях проводят молитвы и службы в честь великого Богоявления на праздник крещения Господнего 19 января. Суть праздника состоит в том, что именно в этот день Иоанн Креститель освятил и окрестил Господа в водах священного Иордана.





Господь взял на себя много человеческих грехов и именно таким способом захотел очиститься. Библия говорит о том, что сам Господь был безгрешен, но его поступок основывался на желании очистить воды и показать пример своим ученикам и приемникам. И судя по тому, что веками эта традиция не потеряла своего смысла и важности, а только набирает популярности, она все же имеет право на жизнь.

Окунаться в воду и при этом молиться, читать молитвы на служении в церкви, посещать храмы и святить воду – традиции и правила праздника Крещение Господне. Очень важно, чтобы все они были полностью соблюдены.

Какие молитвы и когда нужно читать при купании на Крещение





На самом деле мало просто искупаться и считать, что все грехи смылись в ледяной проруби. Большинство людей считают, что достаточно просто освятить воду или попросить кого-то ее принести уже из храма.

Невозможно совершать неправильные поступки, и раз в году, после «водного крещения», считать, что человек очистился. Для того чтобы вымолить и заслужить прощение, нужно в первую очередь покаяться и сделать это искренне, ну и, конечно же, помолиться Господу, где уже можно будет не только говорить о помиловании, но и просить здоровья и благословения для семьи и близких людей.





Самой главной молитвой на крещение 19 января является «Отче Наш», однако если человеку пришла в голову мысль о том, что нужны и другие молитвы, то это не просто так, и стоит поискать слова обращения к Господу, тогда все будут услышаны.

Одна из молитв, которую советуют прочесть 19 января, имеет такой текст:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, и Дух в ви́де голуби́не, изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.





Еще одна сильная молитва для тех, кто хочет быть ближе к Богу:

Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.

Традиции и обряды на Крещение Господне 19 января





Помимо молитв и посещения церкви, свеч за здравие и прощение есть еще и бытовые, более привычные правила празднования Крещения. В первую очередь это купание и очищение в проруби, что нужно делать в ночь с 18 на 19 января. При этом обязательно креститься и читать про себя молитву, или же хотя бы просить у Бога прощение за все содеянное.

Стоит помнить, что ни в коем случае, даже для согрева, в этот день после или во время купания не нужно употреблять алкоголь, это считается большим грехом. Также важно придерживаться правил, которые рекомендуют не заходить в воду нагишом, а женщинам окунаться только в рубашке, а не в открытом купальнике, как делают современные люди.

Важно также в день Крещения следить за приметами, которые помогут предсказать и погоду, и урожай, и даже события на ближайшие 12 месяцев.

Помимо церковных и народных обычаев, в этот день очень популярными были и до сих пор остаются гадания на свечах на суженого-ряженого или пополнение в семье.