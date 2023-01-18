. Соцподдержку смогут получать все вдовы военнослужащих
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Соцподдержку смогут получать все вдовы военнослужащих

Соцподдержку смогут получать все вдовы военнослужащих
Какие льготы положены семьям ветеранов боевых действий

Максимальную социальную поддержку предлагают предоставить всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Соответствующий законопроект Госдума 18 января приняла в первом чтении. На какие еще преференции могут рассчитывать семьи ветеранов боевых действий, разбиралась «Парламентская газета».

Достаточно супружества

Сейчас жены погибших участников боевых действий получают право на соцподдержку, предусмотренную в законе «О ветеранах» для вдов, но при условии, что они не вступили в повторный брак и живут одиноко или с детьми.

«На практике в регионах мы выявляли случаи, когда вдовы ветеранов боевых действий проживают, например, с родителями. И это не позволяло им получить социальные льготы», — сказал на пленарном заседании председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Представленный законопроект, среди авторов которого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех пяти думских фракций, позволят снять данные ограничения, распространив соцподдержку на всех вдов участников боевых действий независимо от условий их проживания. Основанием для этого станет лишь факт супружества с павшим, пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Государственная Дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — пообещал Вячеслав Володин.

Кому положены льготы сегодня

По действующему законодательству, на льготы могут претендовать:


нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца;
родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
супруги погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившие в повторный брак;
супруги погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившие в брак;
супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко, или с несовершеннолетним ребенком, ребенком-инвалидом старше 18 лет или ребенком до 23 лет, если он учится очно.

Женам погибших — выплаты и жилье

Вдовам военнослужащих полагаются специальные выплаты, пособия по потере кормильца, льготное медицинское обеспечение, компенсация оплаты ЖКУ, а иногда и жилье. Например, если военный отслужил в армии 20 лет (либо 10, но успел достичь предельного возраста пребывания на военной службе, либо был уволен из армии из-за ухудшения здоровья или в связи с сокращением его штатной единицы), а его семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, то его вдове должны безвозмездно предоставить квартиру либо выделить субсидию на ее покупку. При этом текущее место в очереди останется таким же, как было.

Вдовам военных предоставляют 50-процентную компенсацию на оплату услуг ЖКХ. Также за женой погибшего военного сохраняют право пользования всеми медицинскими услугами в ведомственном медучреждении, которыми она пользовалась при жизни мужа. Ей положена скидка от 25 до 100 процентов при оформлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения и санатории. Среди преференций — преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков.

Для семей военных

Еще в прошлом году в России расширили перечень льгот, положенных мобилизованным и членам их семей. Например, им предоставили право на кредитные каникулы — это могут сделать россияне, взявшие кредиты до призыва на военную службу. На время исполнения воинского долга у них есть возможность приостановить исполнение своих кредитных обязательств или уменьшить размер платежа. А в случае гибели военнослужащего предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Кроме того, мобилизованные на время службы освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт. Такое право распространяется и на членов их семей.

Также дети военнослужащих имеют приоритетное право на поступление в любую школу или детский сад по месту службы родителя.

Если у человека, отправившегося служить по мобилизации или добровольцем, есть ребенок до 18 лет, то второй родитель ребенка получает дополнительные трудовые права. Например, если на работе у жены мобилизованного начнут сокращать штат, ее это должно коснуться последней. Предусмотрены дополнительные трудовые гарантии для жен мобилизованных, у которых есть дети до 14 лет — их нельзя привлекать без их согласия к сверхурочным работам, труду в выходные, праздничные дни или направлять в командировки.

От регионов

Дополнительная поддержка участников СВО и членов их семей есть практически во всех регионах. Например, в Астраханской области введено бесплатное посещение учреждений культуры для членов семей мобилизованных, в Башкирии предусмотрены льготы по транспортному налогу. В Москве приказом мэра Сергея Собянина детям граждан, отправленных на службу, предоставлено право на внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет, внеочередной перевод в другой детский сад или школу поближе к дому, первоочередное зачисление в группы продленного дня и на бесплатные занятия в муниципальных кружках и секциях.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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