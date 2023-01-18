. Солист группы «Иванушки International» снял на Байкале клип на песню «Один день с тобой»
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Солист группы «Иванушки International» снял на Байкале клип на песню «Один день с тобой»

Солист группы «Иванушки International» снял на Байкале клип на песню «Один день с тобой»

Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки International» и носорог из шоу-проекта «Маска», снял на зимнем Байкале клип на песню «Один день с тобой». Премьера клипа состоялась 13 января 2023 года. О впечатлениях во время съемок певец рассказал на своем сайте.

Позже фанаты певца собрали 60 тысяч рублей и перевели их на счет фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Об этом Кирилл сообщил в своем телеграм-канале.



Клип на песню Кирилла Туриченко «Один день с тобой»
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По материалам: irk

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