. Страховщики подтвердили возможность штрафовать за ОСАГО по данным камер

Штрафы за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности по материалам дорожных камер могут начать выставлять в 2023 году. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

В 2019 году в Москве проводили официальный эксперимент по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО. Но рассылали нарушителям не штрафы, а уведомления с рекомендацией оформить страховку.

Запуск системы неоднократно переносился из-за сложностей взаимодействия заинтересованных структур, рассказал «Парламентской газете» руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Необходимо было «подружить» базы данных ГИБДД, страховщиков и центра организации дорожного движения, в ведении которого находятся камеры. Сейчас, по словам эксперта, технические трудности преодолели.

Очередной запуск автоматических штрафов за нарушения по ОСАГО в Российском союзе автостраховщиков анонсировали на 2023 год. Информацию «Парламентской газете» подтвердил президент РСА Евгений Уфимцев: «Проект сложный, мы долго готовились, сейчас продолжаем взаимодействие с ГИБДД».

О том, когда автовладельцы могут начать получать «письма счастья», Уфимцев не сказал.

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