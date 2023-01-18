. Страховщики подтвердили возможность штрафовать за ОСАГО по данным камер
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Страховщики подтвердили возможность штрафовать за ОСАГО по данным камер

Страховщики подтвердили возможность штрафовать за ОСАГО по данным камер

Штрафы за несоблюдение требований об обязательном страховании автогражданской ответственности по материалам дорожных камер могут начать выставлять в 2023 году. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

В 2019 году в Москве проводили официальный эксперимент по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО. Но рассылали нарушителям не штрафы, а уведомления с рекомендацией оформить страховку.

Запуск системы неоднократно переносился из-за сложностей взаимодействия заинтересованных структур, рассказал «Парламентской газете» руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Необходимо было «подружить» базы данных ГИБДД, страховщиков и центра организации дорожного движения, в ведении которого находятся камеры. Сейчас, по словам эксперта, технические трудности преодолели.

Очередной запуск автоматических штрафов за нарушения по ОСАГО в Российском союзе автостраховщиков анонсировали на 2023 год. Информацию «Парламентской газете» подтвердил президент РСА Евгений Уфимцев: «Проект сложный, мы долго готовились, сейчас продолжаем взаимодействие с ГИБДД».

О том, когда автовладельцы могут начать получать «письма счастья», Уфимцев не сказал.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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