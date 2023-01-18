. Странная зима в 2023 году
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Странная зима в 2023 году

Странная зима в 2023 году
Специалист дал прогноз о погоде. Зима в этом году в столице и во всем Центральном округе России выдалась странная. Погоду как будто все время качает от оттепели до морозов. И действительно, количество повышений и понижений температур зафиксировано больше, чем обычно. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца зимы не стоит ждать измненеий, погода останется неоднородной. «Такая погода, по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, очень неоднородная. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, и количество понижений температуры ниже 15 градусов будет превышать обычные характеристики. Но в среднем будет около нормы», — заявил эксперт. В Центральной России оттепель с таянием снега продолжится до конца недели. Но потом еще будут и снегопады, поэтому сугробы свой объем восстановят. Аномально теплым выдался в этом году период новогодних праздников. В столице 2 января был отмечен рекорд — плюс 6,2 градуса. Затем температура воздуха резко упала. Морозы стояли вплоть до 10 января. А на Крещение, которое православные христиане отмечают в четверг, 19 февраля, снова отмечается плюс. По словам научного руководителя, дневные температуры в Москве дойдут в этот день до пяти градусов, пишут РИА «Новости». В целом, прогнозы погоды, который специалисты еще осенью давали относительно зимы, оправдались. Тогда эксперты предупреждали как об аномально теплых периодах, так и о рекордно холодных. 
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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