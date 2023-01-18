. Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Ангарский городской суд приговорил местного жителя, виновного в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил. Информация появилась на сайте суда.

51-летний осужденный был инженером подразделения материально-технического снабжения на предприятии топливно-энергетической сферы. Суд установил, что мужчина за деньги передавал заинтересованным третьим лицам важные сведения о коммерческих предложениях участников закупок. За два года он совершил не менее 15-ти эпизодов преступлений.

В результате действий ангарчанина деловой репутации предприятия причинен вред. Осужденный нарушил соблюдение конфиденциальности персональной информации, доступ к которой ограничен законодательством. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также активно способствовал расследованию. Кроме того, он возместил ущерб в размере около 1,4 миллиона рублей.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец,

Еще по теме

Житель Тайшета получил условный срок за контрабанду леса на 13 миллионов рублей
Хабаровчанина, продавшего иностранцу секретные материалы ОПК, осудили на 4,5 года колонии за госизмену
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Суд смягчил приговор за нападение на полицейского на митинге 26 марта