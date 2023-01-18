. Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Ангарский городской суд приговорил местного жителя, виновного в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил. Информация появилась на сайте суда.

51-летний осужденный был инженером подразделения материально-технического снабжения на предприятии топливно-энергетической сферы. Суд установил, что мужчина за деньги передавал заинтересованным третьим лицам важные сведения о коммерческих предложениях участников закупок. За два года он совершил не менее 15-ти эпизодов преступлений.

В результате действий ангарчанина деловой репутации предприятия причинен вред. Осужденный нарушил соблюдение конфиденциальности персональной информации, доступ к которой ограничен законодательством. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также активно способствовал расследованию. Кроме того, он возместил ущерб в размере около 1,4 миллиона рублей.