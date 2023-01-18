. Светлана Лобода рвала хайп как можно больше
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Светлана Лобода рвала хайп как можно больше

Светлана Лобода рвала хайп как можно больше
Бардаш высказался о певице Светлане Лободе. Юрий Бардаш поделился мнением о Светлане Лободе, которая выступила против действий российских властей. Артист считает, что певица всегда несла в массы неправильные ценности. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. *Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Лидер ««Грибов» Юрий Бардаш сказал все, что думает о Светлане Лободе. По мнению артиста, певица достигла профессиональных высот, но не была искренней с публикой.  «Я Свету знаю давно. Эта женщина своим упорством достигла немыслимых побед. Но если бы ты шел против повестки сатанизма и достиг вершины — это была бы сила в моем понимании. А когда ты синхронизируешься, даешь серьезную феминистическую направленность…» — негодует музыкант. 
39-летний исполнитель заявил, что творчество коллеги бесплодно, несмотря на популярность. Он также скептически отозвался о вокальных данных 40-летней Светланы. «То, что у нее грустный голос, мы всегда знали. Это не мешало ей петь, как и Бузовой. Только Лобода на планку выше по эстетике. Бузова ниже, но ей хватило ума остаться со своим народом. Она простая. Света — продуманная, хитрая женщина», — считает Бардаш. Певец добавил, что Лобода может быть беспринципной на пути к цели. Юрий критически высказался и об остальных звездах, которые покинули Россию. «Рви ближнего, хапай как можно больше — и все будет хорошо. Света по этим правилам отлично двигалась. Никто не мог ничего сказать успешному человеку. Сейчас мы обрисовываем эту ситуацию. Светлые люди останутся, все темные, демонические сущности претерпевают… Идет естественный отбор. Пугачева, Галкин, Макаревич, Невзоров — вся эта шайка-лейка. Их просто не стало. Здорово!» — сказал артист в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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