. Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова
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Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова

Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова
Фигуристка Татьяна Навка делает все, чтобы спасти своего партнера. Вот уже несколько дней фигурист находится в тяжелом состоянии из-за прогрессирующей пневмонии. Пока близкие Романа Костомарова не готовы поделиться новостями об улучшении его здоровья. Актер Юрий Батурин переживет за 45-летнего приятеля. Он, как оказалось, хорошо знаком с его непростой историей. По словам Батурина, сейчас Романом занимаются очень хорошие специалисты. «Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай, Бог, ему здоровья. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается. Его партнерша Навка (в 2006 года Роман и Татьяна стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду в Турине — прим. ред.) всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший», — отметил артист во время беседы с подписчиками.
Напомним, в реанимацию Роман Костомаров попал 10 января. Медики диагностировали у него, помимо пневмонии, грипп, а также сепсис. Коллеги и близкие друзья фигуриста молятся за звезду фигурного катания и надеются на чудо. «Пресвятая Богородица, всесильным заступлением твоим помоги мне умолить сын твоего, Бога моего об исцелении раба Божия Романа. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его Романе. Аминь. Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии раба Божьего Романа. Врачи все делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — призывала на днях актриса Екатерина Гусева. Высказывалась и его партнерша по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская. Артистка не раз публиковала в соцсети трогательные посты в поддержку друга. «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — писала она в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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