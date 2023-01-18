. Татьяна Навка поставила всех на уши, чтобы вылечить Романа Костомарова

Фигуристка Татьяна Навка делает все, чтобы спасти своего партнера. Вот уже несколько дней фигурист находится в тяжелом состоянии из-за прогрессирующей пневмонии. Пока близкие Романа Костомарова не готовы поделиться новостями об улучшении его здоровья. Актер Юрий Батурин переживет за 45-летнего приятеля. Он, как оказалось, хорошо знаком с его непростой историей. По словам Батурина, сейчас Романом занимаются очень хорошие специалисты. «Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай, Бог, ему здоровья. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается. Его партнерша Навка (в 2006 года Роман и Татьяна стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду в Турине — прим. ред.) всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший», — отметил артист во время беседы с подписчиками.Напомним, в реанимацию Роман Костомаров попал 10 января. Медики диагностировали у него, помимо пневмонии, грипп, а также сепсис. Коллеги и близкие друзья фигуриста молятся за звезду фигурного катания и надеются на чудо. «Пресвятая Богородица, всесильным заступлением твоим помоги мне умолить сын твоего, Бога моего об исцелении раба Божия Романа. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его Романе. Аминь. Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии раба Божьего Романа. Врачи все делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — призывала на днях актриса Екатерина Гусева. Высказывалась и его партнерша по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская. Артистка не раз публиковала в соцсети трогательные посты в поддержку друга. «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — писала она в личном блоге.