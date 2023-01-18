. Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища

Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища

Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилищаВ Красноярском крае машину с телом женщины спустя месяц подняли со дна водохранилища

В Красноярском крае автомобиль с телом женщины подняли со дна водохранилища. Оно пролежало там почти месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения российского региона.

На Красноярском водохранилище, в заливе Усть-Погромный Балахтинского района 22 декабря 2022 года легковой автомобиль, в котором находились два человека, 40-летняя женщина и 38-летний мужчина, провалился под лед. Мужчина смог выбраться самостоятельно, женщина погибла.

17 января спасатели подняли машину с глубины 45 метров. «Тело женщины, которая находилась внутри автомобиля, спасатели передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли под льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины. Он ночью отправился кататься в район Мыса Крестовского и не вернулся.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было 118 лет (3 фото)
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища
Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища
Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»
Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»
«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений
«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 72 случая COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 72 случая COVID-19
В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу
В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу
22 января — 20 апреля 2023 года: самый благоприятный период в году без ретроградных планет
22 января — 20 апреля 2023 года: самый благоприятный период в году
Mars захотела продать завод в Подмосковье
Mars захотела продать завод в Подмосковье

Топ на сегодня

Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына

Еще по теме

СК выясняет обстоятельства гибели рыбаков в Красноярском крае
Крушение российского Ту-154: из воды подняты останки 80 человек
Под Казанью обнаружили вмерзших в реку мужчину и женщину
Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии