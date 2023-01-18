. Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве

Ведущая Тина Канделаки поделилась тайнами личной жизни. У безнес-вумен есть взрослые дети от первого брака: дочь Мелания и сын Леонтий. Сейчас телеведущая замужем за Василием Бровко, которому, похоже, подарила наследника. В Сети распространилась информация, что Канделаки стала мамой в третий раз. По данным СМИ, 47-летняя журналистка обратилась к услугам суррогатной матери, и на днях получила счастливое известие о рождении малыша. Однако слухи об этом Тина предпочитает не комментировать, супруг, с которым она в браке уже 9 лет, тоже не спешит делиться новостями о пополнении в семье. К слову, несколько лет назад брюнетка признавалась, что не прочь рассмотреть возможность суррогатного материнства. «Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — отмечала она в интервью.Тина предсказывала, что все больше людей последуют ее примеру. «Нет достаточного количества женщин, готовых вынашивать ребенка для другого лица. Но они появятся. Это будет связано с изменениями в экономике. Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным. И это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность», — делилась ведущая. Канделаки подчеркивала, что не боится стать многодетной матерью, ведь заботы о малыше уже не будут занимать столько времени, как раньше. «Женщина хочет называться партнером мужчины — не сексуальным, а человеком с равноценными правами. А возможность стать равноценными нам дали технологии. Потому что раньше в момент ухода в декрет женщина теряла все, материнство на несколько лет выкидывало ее с карьерной лестницы, — добавила она. — Но в эпоху практически тотального онлайна можно продолжать учиться и зарабатывать, покачивая колыбель», рассказала она «Светским хроникам».