. В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу
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В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу

В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу

В марте 2023 года заключат муниципальный контракт с подрядчиком, который спроектирует и построит школу в микрорайоне «Союз» в Иркутске. В сентябре ему выдадут разрешение на проведение работ. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спикер городской думы Евгений Стекачев.

Деньги на строительство школы выделят из федерального, областного и городского бюджетов. Возведение школы завершат к концу 2024 года. После этого начнется процесс лицензирования учебного заведения. В это же время здание укомплектуют необходимым оборудованием. В 2025 году в школе начнутся занятия.



Видео со страницы Евгения Стекачева в социальной сети «ВКонтакте»
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По материалам: irk

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