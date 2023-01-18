. В Ангарске полицейские задержали двух девушек, прятавших «закладку» с наркотиком
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В Ангарске полицейские задержали двух девушек, прятавших «закладку» с наркотиком

В Ангарске полицейские задержали двух девушек, прятавших «закладку» с наркотиком

В Ангарске полицейские с поличным задержали двух девушек во время формирования тайника с наркотиком. В тайнике находился пакет с «синтетикой» общим весом почти 250 граммов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Дома у одной девушек полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и две банковские карты. Установлено, что предложение по такому виду заработка ангарчанки нашли в интернете. Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере. По указанным обстоятельствам следственный комитет возбудил уголовные дела. Фигуранткам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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По материалам: irk

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