. В Ангарске полицейские задержали двух девушек, прятавших «закладку» с наркотиком

В Ангарске полицейские с поличным задержали двух девушек во время формирования тайника с наркотиком. В тайнике находился пакет с «синтетикой» общим весом почти 250 граммов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Дома у одной девушек полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и две банковские карты. Установлено, что предложение по такому виду заработка ангарчанки нашли в интернете. Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере. По указанным обстоятельствам следственный комитет возбудил уголовные дела. Фигуранткам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.