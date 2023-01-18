. В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства
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В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства

В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства

В Государственную думу РФ направили инициативу о конфискации в доход государства имущества у граждан, внесенных в список иностранных агентов. Автор инициативы — директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов, сообщает ТАСС.

Граждане, признанные иноагентами, имеют на территории России имущество и приносящий доход действующий бизнес. Александр Карабанов предлагает разработать правовой механизм, позволяющий конфисковать в доход государства имущество у иноагентов и граждан, уличенных в дискредитации ВС РФ или распространении информации, подрывающей основы безопасности. По мнению автора инициативы, эти меры помогут удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития, а также станут «эффективным фильтром от необдуманных действий».

Ранее в Госдуме обсуждали проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В законопроекте содержатся новые нормы, запрещающие иноагентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, изготавливать для них информационную продукцию и получать гранты от государства.

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По материалам: irk

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