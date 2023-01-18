. В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и документацией
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В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и документацией

В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и документациейВ МВД Херсонской области сообщили об обнаружении тайника с оружием и документацией ВСУ

В городе Алешки Херсонской области был обнаружен тайник с украинскими оружием и военной документацией. Об этом пресс-служба регионального МВД сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранители изъяли из тайника три гранаты РГД-5, запалы к ним, форму и шевроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), флаги «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) и документацию ВСУ.

В МВД добавили, что еще один тайник с боеприпасами был найден неподалеку от дороги у села Стрелковое в Геническом районе. Там были обнаружены два пусковых устройства для реактивного огнемета «Шмель», порядка трех тысяч патронов, десять метательных зарядов, три гранаты с запалами к ним, снаряд калибра 30 миллиметров и дымовая шашка.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД Луганской народной республики (ЛНР) нашли в Беловодском районе крупный схрон вооружения и боеприпасов ВСУ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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