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В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться в Иркутске 4 мая, отменили. Об этом журналисту IRK.ru сообщили организаторы. Причина отмены концерта не названа.

Валерий Меладзе должен был выступить в Иркутске 18 февраля 2022 года, однако мероприятие перенесли на 25 мая прошлого года, а затем на 4 мая 2023-го. Меладзе неоднократно высказывался против спецоперации, а в начале января в соцсетях появилось видео с артистом, на котором он продолжил украинский националистический лозунг. В своем телеграм-канале певец прокомментировал высказывание, отметив, что живет «с ощущением тяжести и горя».

«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал Валерий Меладзе 3 января.

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе. Копию обращения депутат опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — написал парламентарий.

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По материалам: irk

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