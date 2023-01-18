. В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных

В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных. С заявлением в дежурную часть обратилась жительница села Баклаши Шелеховского района. Она рассказала, что с 12 января ее мать, проживающая в Иркутске на улице Софьи Перовской, не выходит на связь. В квартире ее нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Любовь Полуполтинных среднего телосложения и роста, у нее голубые глаза и седые короткие волосы. У женщины имеется бородавка на лбу.

Сотрудники уголовного розыска просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Любови Полуполтинных сообщить по телефонам: 3952 21-69-40, 24-24-66, 8 950 120-35-47, 8 999 420-48-71 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР
Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских
В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных
В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных
Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия проживания в аварийном бараке
Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия
59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась с места происшествия
59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце января
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце января
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было 118 лет (3 фото)
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
В российском аналоге Google Play появились платные приложения

Топ на сегодня

Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына

Еще по теме

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 18-летнюю Амину Маджидову
В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову
В Иркутске сотрудники полиции разыскивают Дмитрия Бызова
Полицейские Иркутска разыскивают 36-летнего Александра Арешенко