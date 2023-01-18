Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных. С заявлением в дежурную часть обратилась жительница села Баклаши Шелеховского района. Она рассказала, что с 12 января ее мать, проживающая в Иркутске на улице Софьи Перовской, не выходит на связь. В квартире ее нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Любовь Полуполтинных среднего телосложения и роста, у нее голубые глаза и седые короткие волосы. У женщины имеется бородавка на лбу.

Сотрудники уголовного розыска просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Любови Полуполтинных сообщить по телефонам: 3952 21-69-40, 24-24-66, 8 950 120-35-47, 8 999 420-48-71 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).