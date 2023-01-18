. В Иркутске СК разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении
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В Иркутске СК разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

В Иркутске СК разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

Следователи следственного отдела по Октябрьскому округу города Иркутска СУ СК России по Иркутской области при содействии полицейских разыскивают молодого человека. Его подозревают в совершении тяжкого преступления на бульваре Постышева.

Подозреваемого зафиксировали камеры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Граждан, которые знают что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в следственный отдел или дежурную часть отдела полиции №7 по телефонам: 8 (3952) 24-10-25, 29-21-40.


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По материалам: irk

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