. В Иркутске СК разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

Следователи следственного отдела по Октябрьскому округу города Иркутска СУ СК России по Иркутской области при содействии полицейских разыскивают молодого человека. Его подозревают в совершении тяжкого преступления на бульваре Постышева.

Подозреваемого зафиксировали камеры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Граждан, которые знают что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в следственный отдел или дежурную часть отдела полиции №7 по телефонам: 8 (3952) 24-10-25, 29-21-40.



