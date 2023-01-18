. В Иркутской области создадут российско-китайское производство электробусов
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В Иркутской области создадут российско-китайское производство электробусов

В Иркутской области создадут российско-китайское производство электробусов

В Иркутской области к 2025 году планируют организовать совместное российско-китайское производства электробусов. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас организаторы ищут участок для размещения производства. Координатор проекта — «Корпорация развития Иркутской области» со стороны РФ и Чунцинское представительство корпорации CRRC, «Чунцин Мамонт Бренд — Менеджмент» со стороны КНР. Соглашение представители компаний подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

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По материалам: irk

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