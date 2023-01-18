. В Nordwind Airlines теперь можно списывать и копить бонусы СберСпасибо при покупках

Участники программы лояльности СберСпасибо получили возможность пользоваться бонусами на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. Теперь 2% стоимости билетов и других услуг, оплаченных СберКартой, возвращается на карту бонусами СберСпасибо, а накопленными бонусами можно оплатить до 99% стоимости услуг на борту: выбор места, дополнительный багаж, платное питание, добровольное страхование, бизнес-зал и онлайн-регистрация, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Для зачисления бонусов нужно выбрать СберКарту в качестве способа оплаты и ввести её данные, а для списания — указать сумму бонусов, которые планируется потратить.

По данным аналитиков СберСпасибо, в этом году 78% авиапассажиров выбрали российские направления для новогоднего отдыха. В 2022 году россияне чаще всего летали в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань. Самолёты Nordwind Airlines регулярно выполняют рейсы в эти и другие российские города, а также в 20 зарубежных стран.