. В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков

«Известия»: власти задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков

Власти задумались о возможности разрешения иностранным банкам из дружественных стран открывать в России свои филиалы. О планах рассмотреть сценарий снятия запрета говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Об этом в среду, 18 января, пишут «Известия».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель в беседе с изданием пояснил, что сейчас зарубежные банки могут присутствовать в России только в форме дочерних организаций, полностью подконтрольных Центробанку. Открытие филиалов было возможно до 2013 года. Учитель заявил, что в целом открыть филиал намного проще, чем дочернюю компанию.

Однако основное преимущество первого формата для иностранных финорганизаций в том, что филиалы во многом неподконтрольны Центробанку и не обязаны ежемесячно отчитываться и соблюдать требования, заметил Учитель. Он считает, что для привлечения банков из дружественных стран на российский рынок следует сохранить эти преимущества в том же виде.

В правительственной стратегии поясняется, что в перспективе разрешение открывать филиалы будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. В Ассоциации российских банков (АРБ) поддержали инициативу, поскольку она будет способствовать развитию конкуренции. Также эта мера также поможет российскому бизнесу проводить трансграничные сделки и расчеты на фоне санкций.

Закон о запрете открытия филиалов иностранных банков в России был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2013 года. Тогда решение объяснили конкурентными преимуществами зарубежных финансовых организаций перед российскими, поскольку у первых был ряд послаблений, таких как необязательное отчисление средств в фонды обязательного резервирования. Также они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.