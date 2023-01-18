. Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков дочери
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Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков дочери

Ведущая Первого канала призналась в желании «придушить» обидчиков дочериТелеведущая Барановская призналась, что ей хочется «придушить» тех, кто критикует ее дочь

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская пожаловалась на критику в адрес ее дочери Яны Аршавиной, участвовавшей в шоу «Новые танцы» на ТНТ. В интервью изданию «7Дней» она заявила о желании «придушить» обидчиков ребенка.

Барановская призналась, что до сих пор не может смириться с тем, что ее дочь постоянно выделяют из-за фамилии. «Бывает, говорят: "Вот какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили". Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить», — сказала она.

По словам телеведущей, она благодарна члену жюри шоу «Новые танцы», хореографу Мигелю за то, что он поддержал Яну на проекте. «Мигель (...) сказал, что она талантливая девочка, но из-за того, что носит фамилию Аршавина, ее всегда будут оценивать более придирчиво», — вспомнила она.

Барановская добавила, что у нее «сердце кровью обливается», когда люди критикуют ее дочь из-за фамилии.

Аршавина приняла участие в шоу «Новые танцы» в 2021 году. Она успешно прошла первый тур, но после второго испытания выбыла из проекта.

Яна Аршавина — дочь телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина. Также у пары есть сыновья Артем и Арсений. Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали свой брак.

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По материалам: lenta.ru

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