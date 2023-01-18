. Владимир Путин призвал передавать поколениям память о подвиге защитников блокадного Ленинграда

В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент Владимир Путин встретился с ветеранами и представителями общественности Санкт-Петербурга. Глава государства напомнил про подвиг жителей блокадного города и героизм защитников, отметив, что это "навсегда останется в памяти народа".

Встреча состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Глава государства всегда лично участвует во всех мероприятиях, посвященных сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Именно сохранение исторической памяти о войне и ее истинных победителях, по мнению президента, является залогом сплочения российского общества. Во всех регионах России чтут и сохраняют память о подвигах наших соотечественников – в минувшем году в порядок приведены многие мемориалы и памятные места, модернизируются действующие или создаются новые музеи, ведется постоянная работа с архивами. В 2022 году эта работа распространилась и на новые регионы России – там вновь зажглись Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы - Саур-Могила и "Непокорённые".

"Историческая память должна сохраняться. Именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Есть и практический смысл – чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы", - отметил президент.

Глава государства отдельно остановился на значимости СВО в современных реалиях. Путин вновь отметил, что спецоперация, начатая Россией, предупредила атаку на нашу страну. Причем сегодня России вновь противостоят те же самые противники, что и 80 лет назад. Запад всегда поощрял взращивание на Украине неонацизма и с дипломатия со стороны России была бессильна. В частности, участники Минских соглашений – Германия и Франция - открыто признали, что использовали их для милитаризации Украины.

"Мы не могли не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота, когда начали по сути истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое случается. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", - заявил президент.

Глава государства уверен, что отстоять современную молодежь в масштабной и агрессивной информационной войне Запада можно только с помощью правды. Президент считает особенно важным непосредственное общение подрастающего поколения с участниками Великой Отечественной войны.

"И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории – с тем, чтобы они навсегда остались в народной памяти", - сказал Путин.

