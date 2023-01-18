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Вопрос об установлении 31 декабря выходным предложили поднять снова

Вопрос об установлении 31 декабря выходным предложили поднять сноваДепутат Бессараб предложила вновь рассмотреть вопрос об установлении 31 декабря выходным

Российским властям стоит снова рассмотреть вопрос об установлении 31 декабря выходным днем, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила эту необходимость большим запросом общества.

Правительство России не поддержало проект, предлагающий сделать последний день года нерабочим днем. По мнению Светланы Бессараб, инициативу необходимо еще раз тщательно обдумать.

«Отказ правительства предоставить такой выходной день россиянам 31 декабря немного непонятен, потому что идея была в свое время поддержана президентом России. Судя по опросам населения, большая часть граждан поддерживает такое предложение, чтобы новогодние каникулы при этом не сократились ни на один день, были бы такими же продолжительными. Я думаю, этот вопрос стоит поднять еще раз, потому что не всегда правительство бывает право в своих выводах», — считает депутат.

Решение правительства может быть связано с тем, что дополнительный праздничный день был бы достаточно большой нагрузкой в производственном календаре, полагает Светлана Бессараб.

«Другое дело, если предложить какой-то другой день. Например, чтобы вместо 8 января праздничным выходным днем было бы 31 декабря. Таким образом можно было бы сохранить количество дней на новогодние каникулы и при этом дать всем отдохнуть», — заключила она.

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем депутаты ЛДПР внесли в нижнюю палату российского парламента еще в 2020 году. Правительство назвало идею избыточной, поскольку решение о выходном в этот день и принимается ежегодно при необходимости.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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