. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 72 случая COVID-19

18 января в Иркутской области официально подтвердили 72 случая заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 358 879 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За 18 января подтвердили один летальный случай из-за коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии от нее скончались 8 864 человека. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки умер один житель региона, за все время пандемии скончались 933 человека. Выздоровело 354 157 жителей региона.