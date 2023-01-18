. За уничтожение краснокнижных растений предлагают ввести уголовные наказания

За незаконный сбор, уничтожение, продажа и покупка редких растений, занесенных в Красную книгу России, планируют ввести уголовные наказания вплоть до лишения свободы. Такой законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, Госдума приняла в первом чтении на заседании 18 января.

За последние несколько лет значительно увеличилось количество случаев вырубки редких деревьев и уничтожения растений, которые занесены в Красную книгу, сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. По ее словам, очевидно, что существующие меры ответственности неэффективны. Она напомнила, что уже установлена серьезная уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особенно ценных видов животных, а в отношении растений она не предусмотрена.

Поэтому сенаторы и депутаты подготовили законопроект, который вводит единый подход к уголовно-правовой защите окружающей среды.



Предложенная статья УК устанавливает уголовную ответственность за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных объектов растительного мира, которые занесены в Красную книгу или охраняются международными договорами России.

За это смогут приговорить к обязательным работам до 480 часов, исправительным работам до двух лет, принудительным работам или лишению свободы до четырех лет с возможным штрафом в миллион рублей.

За незаконные продажу или покупку редких растений через интернет смогут назначить наказание вплоть до лишения свободы на пять лет. Если использовать служебное положение или действовать в составе преступной группы, санкции будут еще жестче. Максимальное наказание по предложенной статье — девять лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

Привлекать к ответственности будут за умышленные нарушения, а не по неосторожности, говорится в пояснениях к законопроекту.