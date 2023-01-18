. Женщина придумала оригинальный способ мести разыгравшему ее по телефону пранкеру
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Женщина придумала оригинальный способ мести разыгравшему ее по телефону пранкеру

Женщина придумала оригинальный способ мести разыгравшему ее по телефону пранкеруПользовательница Reddit раздала телемаркетерам номер пранкера, разыгравшего ее по телефону

Пользовательница Reddit с ником u/TX_Mothman придумала оригинальный способ мести пранкеру, который разыграл ее по телефону. По словам женщины, она дала номер обидчика телемаркетерам.

Авторша поста рассказала, что несколько недель назад ее собака пропала и она расклеила по городу объявления с обещанием денежного вознаграждения тому, кто найдет питомца. Накануне женщине позвонил незнакомец и начал лаять в трубку. «Я сразу закончила разговор. Я была очень зла, но решила отпустить ситуацию», — вспомнила она.

Через некоторое время рассказчице снова позвонил тот же человек и залаял в трубку. Тогда она решила проучить пранкера, раздав его номер телефона страховым компаниям и другим организациям, предлагающим товары и услуги. «Вы звоните мне насчет пропавшей собаки и хотите разыграть? Наслаждайтесь звонками от всех телемаркетеров», — написала она.

Необычный способ мести восхитил многих комментаторов. «Эта та месть, которая будет приносить результаты даже спустя несколько месяцев, это фантастика. Я надеюсь, вы найдете свою собаку!» — обратился к женщине один из пользователей.

Другой комментатор посоветовал авторше поста дать номер телефона пранкера сектантским организациям. Еще один заявил, что женщина могла бы указать номер обидчика в заявке на курсы дрессировки собак и в объявлении о выгуле собаки.

Ранее сообщалось о другом оригинальном способе мести. Пользовательница Reddit отомстила злой начальнице, подключив к ее компьютеру беспроводную мышь.

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По материалам: lenta.ru

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