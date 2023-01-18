. Женщина придумала оригинальный способ мести разыгравшему ее по телефону пранкеру

Пользовательница Reddit раздала телемаркетерам номер пранкера, разыгравшего ее по телефону

Пользовательница Reddit с ником u/TX_Mothman придумала оригинальный способ мести пранкеру, который разыграл ее по телефону. По словам женщины, она дала номер обидчика телемаркетерам.

Авторша поста рассказала, что несколько недель назад ее собака пропала и она расклеила по городу объявления с обещанием денежного вознаграждения тому, кто найдет питомца. Накануне женщине позвонил незнакомец и начал лаять в трубку. «Я сразу закончила разговор. Я была очень зла, но решила отпустить ситуацию», — вспомнила она.

Через некоторое время рассказчице снова позвонил тот же человек и залаял в трубку. Тогда она решила проучить пранкера, раздав его номер телефона страховым компаниям и другим организациям, предлагающим товары и услуги. «Вы звоните мне насчет пропавшей собаки и хотите разыграть? Наслаждайтесь звонками от всех телемаркетеров», — написала она.

Необычный способ мести восхитил многих комментаторов. «Эта та месть, которая будет приносить результаты даже спустя несколько месяцев, это фантастика. Я надеюсь, вы найдете свою собаку!» — обратился к женщине один из пользователей.

Другой комментатор посоветовал авторше поста дать номер телефона пранкера сектантским организациям. Еще один заявил, что женщина могла бы указать номер обидчика в заявке на курсы дрессировки собак и в объявлении о выгуле собаки.

Ранее сообщалось о другом оригинальном способе мести. Пользовательница Reddit отомстила злой начальнице, подключив к ее компьютеру беспроводную мышь.