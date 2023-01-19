. 19 января в Куйбышевском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
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19 января в Куйбышевском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

19 января в Куйбышевском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

19 января в 10:45 в Куйбышевском округе Иркутска зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15:00, сообщается в группе Иркутскэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте».

Под отключение попали некоторые дома на улицах 2-я Аларская, 3-я Летчиков, 5-я Летчиков, Аларская, Есенина, Ипподромная, Култукская, Ледяная, Лызина, Онежская, Рябиновая, Советская, Тверская, Тувинская, Урожайная, Култукская. Кроме того, электричество отсутствует в переулках Космическом, Плодово-ягодном, Урожайном и Угольном и в СНТ «Сибиряк». Электрики выехали на место, чтоб определить и устранить причины отключения.

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По материалам: irk

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