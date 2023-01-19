. 19 комиксов о кошках, мышках и людях, которые покажут жизненные хохмы через призму юмора и философии
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19 комиксов о кошках, мышках и людях, которые покажут жизненные хохмы через призму юмора и философии

19 комиксов о кошках, мышках и людях, которые покажут жизненные хохмы через призму юмора и философии

Идеальный комикс включает в себя не только юмор, но и какой-то жизненный урок. Именно таким подходом при создании своих работ руководствуется московский художник Евгений Федотов. Его персонажи — это не просто герои, попадающие в смешные ситуации. Через них он старается рассказать о повседневных трудностях и неурядицах, с которыми сталкивается каждый из нас.

Остроумные зарисовки из новых и старых серий отлично поднимут настроение и напомнят о том, что ваши проблемы хорошо знакомы каждому человеку, ведущему обычную, повседневную жизнь. А очаровательный чёрный кот и белая мышка будут сопровождать вас на протяжении всего маленького, но увлекательного путешествия. Приятного просмотра!

Существует четыре скорости кота

Утеплился

Кто сказал, что дружбы между кошками и мышками не существует? Комиксы Евгения Федотова докажут вам обратное. В них собраны яркие, смешные и немного философские истории про двух хороших друзей — кота и мышку (в некоторых выпусках появляется ещё и владелец котика). Они обожают исследовать мир вокруг себя и раскрывать обыденные вещи с новой и неожиданной стороны.

Современные привидения стараются не отставать от нас

Тыгыдык!

Попал прямо в точку

Главное, научиться правильно фильтровать

Помощь? А уже и не надо

Художник Евгений Федотов родом из Якутска. Сейчас он живёт и работает в Москве. Свои первые комиксы автор начал публиковать ещё в 2004 году. Сегодня работы Евгения любимы многими и хорошо узнаваемы в сети.

Ещё немного, и цель будет достигнута. Пусть метод и не совсем обычный

Когда проблемы подкрались незаметно

Страшные истории о жизни типичного человека

Вечные разговоры о похудении

Как выглядят настоящие чудовища

Жизненный путь

Сказка о грязнуле

А какой кот у вас?

Где-то схема дала сбой

Купил монстра в дом

О кошачьей корме

Проект «Кошки-мышки» появился ещё в 2011 году. С тех пор он стал невероятно популярным. Автор публикует новые комиксы на ресурсах Авторский комикс и ВКонтакте. Если вы хотите посмотреть все его работы, то милости просим.

Телефонная болезнь

Здесь вы можете посмотреть смешные, саркастичные комиксы, которые удивят неожиданным поворотом событий и развязкой.

# Интересное
По материалам: twizz

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