. 22-летняя дочка Екатерины Стриженовой выбирает свадебное платье

Младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой, Александра выходит замуж за Антона Чурекова и уже побывала в свадебном салоне. В семье телеведущей Екатерины Стриженовой намечаются приятные хлопоты. 22-летняя дочь Александра выходит замуж за своего возлюбленного Антона Чурекова, с которым встречается почти 8 лет. Саша поделилась кадрами с женихом«Если честно, уже почти месяц, как я сказала ''да''. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — написала девушка под фотографией с женихом. Подготовку к одному из самых важных дней в своей жизни Стриженова-младшая уже начала. В компании близких подруг Александра побывала в свадебном салоне, где примерила несколько платьев.Напомним, пара познакомилась, когда девушка еще училась в школе, а по ее окончании она отправилась за возлюбленным на юридический факультет МГУ. К слову, Саша окончила университет в 2022 году с красным дипломом. Не только красавица, но и умница! А все, кто лично общался с ней, отмечают: еще и скромница. Напомним, что старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия выпорхнула из родительского гнезда в 2013 году. Девушка вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, с которым познакомилась во время отдыха на Тенерифе. Спустя пять лет супруги стали родителями — в 2018-м у пары родился сын Петр. Семья живет в США.