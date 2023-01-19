. 87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
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87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом

87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки 87 человек заболели коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе официально подтверждено 358 966 случаев инфекции. Данные на 19 января публикует областное управление Роспортебнадзора.

За период пандемии выздоровели 354 216 человек. За сутки от сопутствующих заболеваний умер один человек, всего таких случаев 934. 8 864 жителя региона скончались от COVID-19 с начала пандемии.

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По материалам: irk

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