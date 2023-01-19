. Анастасия Решетова пытается забрать сына у Тимати

Модель Анастасия Решетова испугалась, что сын перестал быть похож на нее. Анастасия воспитывает 3-летнего сына Ратмира от союза с рэпером Тимати. Окружающие считают, что мальчик унаследовал внешность мамы. 26-летняя обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» полностью согласна с этим мнением. Решетова не раз шутила на тему сходства с сыном и называла его своей копией за идентичные черты лица и темный цвет волос. Сейчас Ратмир отдыхает отдельно от звездной мамы. Малыш вместе с Тимати, сестрой Алисой и бабушкой находится на Коста-Рике. За две недели пребывания на курорте мальчик заметно повзрослел и загорел. Экс-ведущая шоу «Ты – топ-модель» удивилась, когда увидела новое фото Ратмира. Дошкольник в белой футболке позировал на фоне экзотических растений. Ратмир угрюмо посмотрел в камеру. «Он уже даже на меня непохож стал! Хочу Ратика назад», — заверила Анастасия.Титулованная красавица немного успокоилась, лишь когда увидела улыбку на лице сына. В этом снимке телеведущая смогла разглядеть знакомые черты. «А, нет. Всё еще похож на меня. Фух... показалось», — добавила модель. Решетова уверена, что сын стал другим во время отдыха с Тимати. По словам звезды, перемены коснулись его поведения. Анастасия почувствовала «холод» во время видеозвонка и разговора с сыном. Сам Ратмир не в восторге от того, что его постоянно сравнивают с мамой. Сын Тимати заявил, что он «оригинал, а не копия». Вместе с музыкантом на курорте находится молодая возлюбленная. Рэпер принял участие в завораживающей пляжной фотосессии с Валентиной Ивановой.