. Анастасия Волочкова в бикини показала свой цветочек
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Анастасия Волочкова в бикини показала свой цветочек

Анастасия Волочкова в бикини показала свой цветочек
Балерина Анастасия Волочкова поделилась пикантным фото. Балерина на острове одевается только после заката. Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и с радостью показывает в соцсетях, как проводит время. Множество фотографий в аккаунте балерины — в бикини, потому что она предпочитает одеваться лишь после заката. На этот раз Волочкова отправилась на прогулку по острову, на котором живет. Природа курорта всегда дарила ей особенные эмоции, а сейчас звезда нашла красивый цветущий куст и не удержалась, чтобы не сорвать экзотический цветочек с ветки. Свой цветочек балерина поспешила показать фолловерам. Нежное розовое чудо с отверстием посредине так никто из подписчиков и не распознал. Одним словом, экзотика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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