. Андрей Климов: Выход России из конвенций Совета Европы никак не повлияет на россиян

Сенатор сравнил защиту прав человека «по-европейски» с бутафорскими фруктами на театральной сцене

Президентский законопроект, который на днях был внесен в Госдуму и подразумевает выход России из 21 международного договора Совета Европы, является необходимым юридическим оформлением отказа нашей страны от работы «в давно изжившей себя организации». Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Ущерб на триллион

- Андрей Аркадьевич, на днях Президент России внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. Среди них — устав СЕ, конвенции о пресечении терроризма и конвенции о защите прав человека. Как думаете, этот шаг — плановая или внеочередная мера?

- В данном случае мы «дочищаем» ситуацию, которая связана с тем, что мы еще весной прошлого года отказались от участия в работе этой давно изжившей себя организации. Теперь пошли юридические решения, необходимые для окончательного оформления этого процесса. Это можно сравнить с тем, как если бы у вас удалили зуб, но его корешок остался. Вот сейчас происходит удаление «корешка», который не надо оставлять, если хотим, чтобы весь организм оставался здоровым.





- Как прекращение договоров между Россией и Советом Европы повиляет на жизнь россиян? Как правило, в данном контексте поднимается тема того, что Россия выходит из конвенции по правам человека…

- Между соблюдением прав человека и демократией в интерпретации Совета Европы и реальным соблюдением прав такая же разница, как между бутафорскими фруктами на театральной сцене и реальными фруктами в домашней вазе. Поэтому наш выход из конвенций Совета Европы совершенно никак не отразится на жизни граждан России, будьте уверены.

- Между тем ЕС намерен в феврале ввести очередной, десятый по счету, пакет антироссийских санкций. При этом западные СМИ сообщают, что получить необходимое единогласие среди членов ЕС на введение новых ограничительных мер все сложнее. Смогут ли договориться в Евросоюзе, и насколько серьезными для нас могут оказаться очередные санкции?

- Дело в том, что в противостоянии России и ЕС наша страна — это реальная сила, сверхдержава, обладающая 40 процентами природных ресурсов и уникальными технологиями в очень многих сферах. Поэтому когда кто-то пытается применить к нам санкции, получается обратный эффект. С 2014 года только от текущих ситуаций на различных рынках ЕС в результате введения антироссийских санкций понес суммарный ущерб на сумму, которая перевалила за триллион евро!

Исходя из этого советовал бы нашим гражданам поменьше обращать внимание на очередные «европакеты» санкций. Да, нам от таких ограничений — мало радости. Но наши неприятности нельзя сравнить с тем ущербом, который сегодня на себя взвалили в Европе по просьбе их американских кураторов.

- На этой неделе в медиапространстве вновь возникла тема создания международного военного трибунала по Донбассу. Как оцениваете перспективы ее реализации?

- Для полноценного международного трибунала необходимо как минимум решение Совбеза ООН, где у США, Великобритании и Франции есть право вето, которым они в данном случае абсолютно точно воспользуются. Думаю, что сейчас, когда ДНР и ЛНР являются частью Российской Федерации, наша судебная система позволяет нам сделать все необходимое, чтобы наказать всех виновных в преступлениях на Донбассе, — вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются. Уголовный кодекс РФ позволяет в том числе осудить заочно любое физическое лицо, чья виновность доказана российским судом.

В США готовят закон против присутствия России в Африке

- Сейчас идет активное развитие отношений между Россией и странами Африки — летом этого года намечен уже второй саммит Россия — Африка с участием лидеров государств. Есть ли сопротивление этому процессу на Западе?

- Есть, и оно довольно изощренное. Госдеп США, когда там увидели, что наши отношения с Африкой идут в гору, разработал даже целую доктрину по «деколонизации» России, которая представляет собой поддержку откровенного сепаратизма в нашей стране. Стоит сказать, что ровно такие же лозунги, только в отношении СССР, внедряли в 1940-е годы немецкие фашисты на «слетах» армии Власова.

Также в конгрессе США с конца 2022 года обсуждается законопроект о противодействии России в Африке — это отдельный и довольно серьезный документ. Данных о том, что он отозван из конгресса, у нас нет. Одновременно власти США и Великобритании через свои спецслужбы оказывают очень жесткое давление на те страны, которые сотрудничают с нами. И это нам приходится учитывать.

- Наше сотрудничество с Африкой сопровождается заявлениями иностранных лидеров о борьбе с неоколониализмом, который практикует Запад. Может ли сегодня Россия выступить лидером в противодействии современным практикам неоколониализма?

- Прежде всего надо сказать, что такие практики касаются не только Африки, но и стран Азии, Латинской Америки. Сегодня практически нет сфер, которые не были бы поражены «токсинами» западного неоколониализма — во всяком случае я их не нашел, когда делал такой анализ. Очевидно, что в этике международных отношений таким практикам места нет. Моя личная точка зрения — если Россия вместе с рядом государств выступит инициатором, неким «ядром» процесса противодействия неоколониализму, это было бы правильно. Да, это очень сложная работа, но ее, напомню, успешно вели в СССР. Так что опыт у нас есть.

- С прошлого года все активнее идут разговоры о том, что мировая экономика готовится слезть с «долларовой иглы». Как думаете, насколько реален отказ от доллара в обозримом будущем?

- Действительно, российско-китайские взаиморасчеты в национальных валютах достигли в долларовом эквиваленте суммы в 200 миллиардов. Это внушительно. Однако сумма внешних заимствований США несравнимо больше — 31,4 триллиона долларов. Это значит, что Китай, Япония, ОАЭ, многие другие страны купили ценные бумаги США, заплатив за них своими реальными ресурсами, товарами, услугами. И для них «уход» доллара означает в итоге потерю как минимум такой же суммы. И они к этому не готовы.

Вместе с тем российским политикам, финансистам, нашему обществу надо понять — будущее не за американскими «фантиками». Нам нужна своя альтернативная система, в которой рубль был бы такой же твердой валютой, каковой он являлся, скажем, в Российской империи.